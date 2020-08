"Dan ben je een slechte bokser": Philippe Clement zet zijn spelersgroep op scherp en stuurt flink bij in de basiself tegen Eupen

Na de verloren bekerfinale en de verloren openingsmatch tegen Charleroi is het voor Club Brugge nu al een beetje alle hens aan dek in Eupen. En dus gaat Philippe Clement ferm ingrijpen.

"Als je twee klappen op je kop krijgt, dan moet je rechtstaan en reageren", klonk het bij Philippe Clement op de persconferentie voorafgaand aan speeldag 2 op bezoek in Eupen. "Als je dan nog een derde wil incasseren, dan ben je een slechte bokser."

"We zullen top moeten zijn en dus moet iedereen wakker en klaar zijn", aldus nog de oefenmeester van Club Brugge. Hij moet naast Simon Deli ook Emmanueel Dennis missen in zijn selectie voor de trip naar de Eupense Kehrweg.

Na enkele mindere prestaties van blauw-zwart zouden wel eens enkele dingen kunnen worden omgedraaid in de basiself. Her en der wordt gefluisterd dat Mats Rits een basisplek zou mogen opeisen, al zullen we dat pas rond 15 uur met zekerheid weten.

Ook de Panda's maakten al hun selectie bekend voor het duel tegen Club Brugge. Die namen kan u hier vinden: