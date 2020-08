Mouse Dembélé behaalt eerste overwinning in China

Mousa Dembélé en Guanghzou R&F hebben hun eerste overwinning van het seizoen gepakt.

Door het coronavirus werd de competite in twee poules opgedeeld, zodat er per poule maar één speelstad is. Guangzhou R&F zit in poule A, met als speelstad Dalian.

Dalian Pro was ook de tegenstander waartegen Dembélé en co hun eerste overwinning haalden. Na drie verliespartijen en een gelijk spel kon Guangzhou nu wel de overwinning over de streep trekken.

Het was de Israëli Eran Zahavi die vanop de stip de enige treffer van het duel maakte.