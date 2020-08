🎥 "Het kampioenschap is een marathon": Philippe Clement legt uit na klinkende overwinning, spelers doen enorme geste richting afwezige fans

De kop is eraf voor Club Brugge. Tegen KAS Eupen werd de eerste driepunter van het seizoen behaald. Philippe Clement was tevreden achteraf, de spelers vierden een feestje met de afwezige fans.

"Ik kan alleen maar tevreden zijn van de prestatie van mijn ploeg", aldus Philippe Clement op zijn persconferentie Am Kehrweg.

"We hebben geen doelpunt geslikt deze keer en er zelf vier kunnen maken. Onze tweede helft was excellent", aldus de oefenmeester van blauw-zwart die ook al een en ander vertelde over Krépin Diatta (lees er HIER nog eens meer over).

Marathon

"We hebben de eerste wedstrijd dan wel verloren, maar het is nog maar midden augustus en we hebben nu 3 op 6", aldus nog Clement. "Het kampioenschap is geen sprint, maar een marathon. We hebben nog tijd om te werken de komende weken en ons spel te perfectioneren."

De spelers vierden ondertussen een feestje met de afwezige fans in Eupen, wat leuke beelden opleverde met Diatta als man van de match annex voorzinger van dienst ...