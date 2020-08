Afscheid van Vincent Kompany als speler: Beste Belgische verdediger ooit?

Het nieuws was evenzeer verwacht als onverwacht: Vincent Kompany zet een punt achter zijn spelerscarrière en wordt T1 bij Anderlecht. Ondanks het vele blessureleed, is Kompany toch uitgegroeid tot een van de beste Belgische verdedigers die we in ons Belgenlandje gehad hebben.

Binnenkomen langs de grote poort

Kompany gold als groot talent in de jeugdacademie bij Anderlecht. Op 1 juli 2003 tekende hij op 17-jarige leeftijd zijn eerste profcontract bij Anderlecht. Zijn debuut volgde nog voor de eerste competitiewedstrijd, want Kompany mocht van coach Hugo Broos meteen opdraven in de Champions League-voorronde tegen Rapid Boekarest. Op zijn eerste doelpunt moest er gewacht worden tot 2 februari, toen scoorde hij tegen STVV.

Aimé Antheunis was niet blind voor het talent van Kompany en liet hem op 18 februari 2004 debuteren in een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Zijn eerste seizoen was meteen een schot in de roos want Kompany werd in 2004 verkozen tot de beste jonge profvoetballer van het jaar, won de Ebbenhouten Schoen én in januari 2005 volgde de Gouden Schoen. Hij won met Anderlecht ook twee titels.

Blessures

Kompany staat ondertussen bekend als een man van glas. Wanneer je googlet naar de blessuriehistorie van Kompany, krijg je een lijst die drie pagina's lang is. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat 'Vince The Prince' niet alles uit zijn carrière heeft gehaald.

Na zijn periode bij Anderlecht, trok Kompany voor 10,5 miljoen euro naar het Duitse Hamburg. Hij kreeg er zelfs het beroemde nummer 10. In zijn eerste officiële wedstrijd speelde hij zich meteen in de harten van de Hambrug-fans door het beslissende doelpunt te maken in de halve finales van de Duitse Ligabeker. Bij Hamburg speelde hij soms ook als defensieve middenvelder.

Manchester City

in 2008 lag Kompany op ramkoers met het bestuur. City besloot om de Belg over te nemen voor 8 miljoen, een koopje bleek later. In een selectie die niets weg heeft van het sterrenelftal van nu, werkt Kompany zich op als een leider op het veld. Hij speelde maar liefst 360 wedstrijden voor City en is de laatste van de selectie uit 2009 die de club verlaat in 20

In totaal won hij 4x te titel met City, 2x de FA Cup, 4x de League Cup en 2x de Community Shield. Het ene seizoen speelde Kompany al wat meer dan het andere vanwege blessures. Maar als hij op het veld stond, was hij 99% zeker kapitein. Als rechterhand van Guardiola in de laatste seizoenen, wist hij exact hoe hij zijn team moest aansturen en motiveren.

Rode Duivels

Kompany werd bij de Rode Duivels een absolute certitude centraal achterin. Aan de zijde van onder meer Timmy Simons en Daniel Van Buyten in de beginjaren. Aan die van Vermaelen en Vertonghen in iets recentere interlands. Hij belichaamde het project van de nationale ploeg richting internationaal succes en was voor vele nieuwkomers een uitstekende peter.

Voor ieder groot toernooi was het bang afwachten of Kompany het zou halen en niet geblesseerd zou zijn. De tegenstand deed dat ongetwijfeld ook, maar dan omgekeerd. Er mocht dat wel met zijn blessures gelachen worden de afgelopen jaren, bijna elke Belg haalt opgelucht adem als Kompany fit kan afreizen naar een groot toernooi. De wereldtitel kon hij met België niet veroveren, wél een bronzen medaille op het WK in Rusland.

Het totaalpakket

In totaal heeft Kompany énorm veel wedstrijden gemist door blessureleed. Maar bij die wedstrijden waar hij er wel bij was, liet hij regelmatig zien waarom hij op niveau lang een van de beste verdedigers ter wereld was. Snel, sterk, technisch goed onderlegd, kan een goede pass geven... Hij had het allemaal.

Nu moet hij proberen om zijn geliefde Anderlecht opnieuw op de rails te krijgen. Binnen enkele maanden zal duidelijk worden of Kompany ook tactisch goed onderlegd is en goed geluisterd heeft naar de tactische besprekingen van zijn leermeester Pep Guardiola.