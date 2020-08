Venezolaanse doelman klaar om concurrentie aan te gaan: "Het houdt je scherp, al wordt het lastig"

Met Rafael Romo heeft OHL een grote naam binnengehaald. De ex-doelman van onder andere Beerschot, APOEL Nicosia en Udinese moet aan Den Dreef de concurrentie aangaan met Darren Keet en Iversen.

De boomlange Venezolaan (1m97) had drie redenen om naar Oud-Heverlee Leuven te gaan vertelt hij op de clubwebsite. "Ik geloof in het project van de Leuvenaars. Sinds ik hier met Beerschot kwam spelen, heeft de club grote stappen gezet op vlak van professionalisme", klinkt het.

"Ik houd tevens van de manier van coachen van Brys en Verbist. Hen ken ik ook van bij Beerschot en het klikt heel goed met hen. Daarnaast ben ik blij om opnieuw in België te zijn met mijn familie. Ik moet Leuven nog ontdekken, maar hoor enkel goeie dingen", verklaart hij de transfer.

Concurrentie

Dat hij nu de concurrentie moet aangaan met Keet en Iversen schrikt hem niet af. "Het maakt je beter en houdt je scherp. Het zal lastig worden maar ik zal er alles aan doen om het de coach zo moeilijk mogelijk te maken", klinkt het vastberaden.

Bij Beerschot gooide hij alleszins hoge ogen. Met een clean sheeft van bijna 50% van zijn wedstrijden, was zijn bijnaam 'Mister Clean Sheet'. "Dat was leuk, maar ik had toen ook veel aan het team te danken. Er stond toen een uitstekende defensie voor mij", is hij bescheiden.