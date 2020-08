Club Brugge onthult plannen voor "mooiste stadion van Europa"

Club Brugge wil het voetbalseizoen 2022-2023 aanvangen in een nieuw stadion en daarvoor heeft het vrijdag al enkele plannen uit de doeken gedaan. Er zal bijvoorbeeld ook een steile supporterswand zijn zoals in Dortmund.

Club Brugge heeft gekozen voor de olympiasite om hun nieuwe stadion neer te zetten. Er zullen geen onteigeningen gebeuren en er zal plaats zijn voor 40.000 toeschouwers.

Voorzitter Vincent Verhaeghe is vooral in zijn nopjes met de nieuwe supporterstribune. "Daar kunnen 12.500 supporters plaatsnemen en zal van het veld oplopen tot in de nok van het stadion. Verder is het stadion compacter zodat iedereen een dichte beleving heeft", klinkt het.

Het stadion wordt gesluierd met een wit zeil langs de buitenkant dat bij wedstrijddagen de clubkleuren zal tonen. "Maar vooral naar binnen toe, we willen naar buiten toe niet te schreeuwerig zijn", zegt Verhaeghe bij Sporza.

"Mooiste van Europa"

De bouw van het stadion start in de zomer van 2021 en zal dus een jaar later al klaar zijn. Ook Brugge-burgemeester Dirk De Fauw is fan van het concept. "Dit wordt het mooiste stadion van België, misschien zelfs van Europa", zei hij enthousiast bij HLN.