Wie is Lukas Nmecha, de 21-jarige spits met amper drie doelpunten achter zijn naam?

De huurdeal van Lukas Nmecha is rond en Anderlecht heeft er weer een nieuwe aanvaller bij. Een Duits jeugdinternational van Manchester City, dat klinkt niet slecht. Maar zal Nmecha straks slagen?

De komst van Lukas Nmecha komt er niet zomaar. Anderlecht heeft weinig scorend vermogen in de ploeg en Nmecha moet Vincent Kompany straks meer opties geven. Kompany beschikt straks dan wel al over twee spitsen met Landry Dimata en Antoine Colassin, de komst van Nmecha komt zeker niet ongelegen.

Dimata is nog maar net weer wedstrijden aan het spelen, terwijl Colassin als jonge speler beter kan ontwikkelen in de schaduw van een meer ervaren spits. Dat Landry Dimata afgelopen weekend zijn doelpuntje kon meepikken tegen Sint-Truiden zal veel bestuursleden bij Anderlecht opgelucht hebben doen ademhalen. Al is de weg nog lang voor Dimata en mag er zeker in de eerste maanden niet te veel verwacht worden van de talentvolle spits.

Daarom huurt Anderlecht dus Lukas Nmecha. De 21-jarige Duitser kan wat van de druk wegnemen bij de andere twee spitsen. Valt Nmecha mee, dan heeft Anderlecht daarbovenop ook nog eens een oplossing voor het probleem vooraan.

Dat Nmecha garant staat voor doelpunten, dat willen we niet gezegd hebben. De jeugdinternational van Duitsland kan niet bepaald de beste statistieken voorleggen. Nmecha speelde in zijn prille carrière dan wel al 72 wedstrijden - voornamelijk in de Championship -, maar zijn doelpuntentotaal staat op... drie doelpunten.

Nmecha werd al op jonge leeftijd opgemerkt door Manchester City en sluit zich in 2007 aan bij de Engelse club. Daar ontwikkelt hij zich tot een enorm talent en hij wordt dan ook een grote toekomst voorspeld. Nmecha, op dat moment nog Engels jeugdinternational, scoort aan de lopende band in de jeugdreeksen bij City en valt er vooral op door zijn goede techniek en snelheid.

De stap naar het grotere werk

In 2018 maakt de 19-jarige Nmecha de overstap naar Preston North End, waar hij zijn eerste stappen mag maken in het professionele voetbal. Nmecha speelt er 44 wedstrijden en komt tot drie doelpunten. Geen super seizoen, maar de jonge Duitser doet er ervaring op en laat glimpsen van grote kwaliteit zien.

Het jaar erop keert hij terug naar Duitsland, zijn geboorteland. Daar mag hij het eens gaan proberen bij Wolfsburg, dat hem voor zes maanden huurt. Maar die stap leek dan weer net wat te groot. Na 268 doelpuntenloze minuten keert hij weer terug naar Manchester City. Zijn laatste uitleenbeurt kwam er in januari van dit jaar, maar mede door het coronavirus speelt Nmecha slechts in dertien wedstrijden mee bij Middlesbrough. Na de coronabreak belandt hij op de bank en moet hij het vooral doen met korte invalbeurten.

Dus doet Anderlecht er wel goed aan om een spits te halen die nog nergens bewezen heeft te kunnen scoren? Dat is een vraag die binnen enkele maanden makkelijker te beantwoorden valt. Dat de jonge Nmecha talent heeft, daar bestaat geen twijfel over.

Vincent Kompany kent hem en gelooft in hem, hij is belofteninternational van Duitsland en past binnen de stijl van Anderlecht. Voor Nmecha is het moment aangebroken om al het goede dat er over hem verteld wordt eindelijk waar te maken en zijn potentie te benutten. Als dat hem lukt, dan heeft Anderlecht er dit seizoen een hele goede spits bij. Indien niet, tja, dan zijn er nog steeds Dimata en Colassin.