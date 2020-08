🎥 Voor deze verschrikkelijke overtreding krijgt Trebel dus geen rood, Kompany eerlijk: "Dit is rood ja"

In het stadion begreep er niemand iets van. Op de perstribune riep iedereen 'rood!'. Maar zo hadden scheidsrechter Wim Smet en de VAR het duidelijk niet gezien. Zij waren misschien wel de enigen in het hele land.

Vincent Kompany ging niet ontkennen dat zijn middenvelder rood moest hebben. "Ik heb de beelden al gezien en ik begrijp dat dit een rode kaart is ja. Ik weet ook wel dat er geen enkele bedoeling is om de speler te blesseren. In ieder geval ben ik daar filosofisch in: volgende week krijgen wij er één tegen, vandaag is het in ons voordeel."