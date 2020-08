Binnenkort terug meer publiek op onze voetbalvelden? Pro League heeft met minister Weyts protocol uitgewerkt

Als het van de Pro League en minister Ben Weyts afhangt, vinden binnenkort opnieuw meer supporters de weg naar de stadions. De Veiligheidsraad besliste al dat bij sportactiviteiten outdoor 400 supporters toegelaten zullen zijn. En er is nog meer mogelijk...

Elke club kan een aanvraag doen aan het lokale bestuur voor het ontvangen van meer toeschouwers. Dat moet dan een voorstel doen naar de sportminister en dat is voor Vlaanderen Ben Weyts. Die zal onder andere op grond van een advies van een viroloog dan een definitieve beslissing nemen.

Belangrijk is dat de clubs zich aan het protocol houden dat de minister samen met de Pro League opgesteld heeft. Concreet wordt aangegeven dat wachtrijen uit den boze zijn, elke bubbel moet 1,5 m afstand houden van de andere, aparte tijdvakken voor in- en uitstroom, specifieke signalisatie, mondmaskerplicht, ontsmettingsmiddelen gratis ter beschikking, maximum 400 mensen per afgesloten compartiment enzovoort.

Voetbalwedstrijden brengen mensen samen

"Met dit kader kunnen we langzaamaan de draad opnieuw opnemen. Grote sportieve evenementen zoals voetbalwedstrijden brengen mensen samen, geven kleur aan het leven, zetten aan tot sporten… Ook in andere landen worden inspanningen gedaan om opnieuw evenementen met publiek te organiseren", weet Weyts.

Waarom zou het dan niet in België kunnen? "Als wij achterblijven, dan roepen we onszelf uit tot de voornaamste broeihaard van corona. Als we willen dat de Vlamingen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele maatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden.” Lege stadions hoeven dus niet noodzakelijk nog een heel lange tijd deel uit te maken van ons voetbal.