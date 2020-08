Standard-spits vindt dat er verkeerd naar hem gekeken wordt: "Door mijn gestalte verwacht men een agressieve speler, terwijl ik meer voor de fluwelen baltoets ben"

Om 13u30 staan Standard en Genk oog in oog. Bij de Rouches zit Obbi Oulare voor de 1ste keer in de wedstrijdselectie. Extra concurrentie of een partner voor Felipe Avenatti? De grote spits met de goeie voeten wil het vorig seizoen snel vergeten en laten zien dat hij wel gemaakt is voor een topclub.

Avenatti kreeg kritiek na zijn eerste seizoen bij Standard. Te weinig agressief in de duels. "I know. Daar wordt dan van gemaakt dat ik te zacht ben voor het topvoetbal. Niet mentaal maar fysiek", legt hij uit in De Zondag. "Door mijn gestalte verwacht men eerder een sterke, agressieve spits, terwijl ik in mijn bewegingen eerder traag lijk, ik eerder het type ben dat meer houdt van een fluwelen baltoets zoals Thierry Henry vroeger.” "Ik moet gewoon agressiever voetballen, zowat al mijn trainers, Glen De Boeck voorop, zeiden het al. Ik werk daar ook aan, had je mij zien spelen toen ik twintig was, het is al een heel verschil, hoor."





