Efficiëntie hét probleem van Malinwa: "Speelt zich af tussen de oren" en "Al vijf doelpunten tegen gekregen"

Over het spelpeil mogen ze bij Malinwa gerust tevreden zijn. De efficiëntie daarentegen, dat is een ander paar mouwen. Die is al drie wedstrijden op rij aan de lage kant, waardoor KV toch al vijf punten kwijtspeelde. Het is zonder twijfel het grootste werkpunt van de ploeg.

"De afwerking, dat is ook het moeilijkste", stelt trainer Wouter Vrancken. "Want het speelt zich af tussen de oren. Het is niet iets tactisch-technisch. Het blijft wel bewonderenswaardig dat je die kansen allemaal creëert. Het belangrijkste is nu dat die efficiëntie omhoog gaat."

Gretige starters en invallers

Wie weet kunnen de invallers daar wel voor zorgen. Want wat ook opvalt: na de wissels komt er best wat schwung in het elftal. "Onze invallers zijn gretig ingevallen, maar onze starters zijn ook gretig aan wedstrijden begonnen. Anders kan je Anderlecht en Cercle niet zo domineren en kan je op verplaatsing het spel niet maken tegen een ploeg die 5-4-1 speelt."

Voor Vrancken is het allemaal één groot geheel. "Het gaat nooit om individuen, voetbal is een teamsport. Als je zeer goed gepresteerd hebt als team, wil dat zeggen dat je een goede kern en brede kern hebt. Je gaat niemand zetten om toch maar iemand te zetten. Je brengt iemand om iets te verbeteren, daarvoor heb je goede invallers nodig."

Wie in die eerste drie wedstrijden telkens inviel, was Igor de Camargo. De Braziliaanse Belg is toch een speler die wel een doelpunt kan maken. Hem hadden ze aan de aftrap misschien ook wel kunnen gebruiken. Zeker tegen Cercle. "Het is jammer dat ik in het begin niet op het veld stond om de kansen binnen te schieten. Wat kan ik meer zeggen? Mijn gedachten zijn nog altijd bij KV Mechelen te helpen wedstrijden te winnen."

Defensieve moeilijkheden

De spits zag te weinig efficiëntie in beide zestienmeters. "Gezien het aantal kansen hebben we niet veel gescoord, maar defensief mogen we ook niet zoveel doelpunten tegen krijgen. Vorig seizoen hadden we soms bepaalde moeilijkheden achteraan. Nu hebben we opnieuw al vijf doelpunten tegen gekregen."

Dan moet je als ploeg dus al veel doen om de drie punten te pakken, hoe goed je ook mag spelen. "Dat wil zeggen dat we vooraan nog scherper moeten zijn. Dat is niet zo makkelijk. Of het nu met een goal verschil of met 10-0 is, het doel is altijd om te winnen."