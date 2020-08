Promovendus Beerschot doet straffer dan STVV, Antwerp en Mechelen voorbije decennium, Hernan Losada reageert

9 op 9, beter kan je niet aan je seizoen beginnen. Als promovendus was dat al 93 seizoenen geleden, een straffe prestatie dus van Beerschot. "Maar we moeten niet gaan dromen", worden de voetjes op de grond gehouden.

De beste promovendi na de invoering van de play-offs waren tot op heden KV Mechelen, Antwerp en STVV. Enkel die laatsten haalden uiteindelijk play-off 1, al zat Malinwa vorig seizoen wel op 90 minuten van die eindstrijd - door corona zullen we het nooit weten.

9 op 9

Maar Beerschot maakt met zijn 9 op 9 zeker ook de nodige indruk. "We wonnen negen van onze laatste tien wedstrijden. Dit is een heel knappe en uitzonderlijke prestatie voor ons, maar we zullen ook nog wel eens een minder moment hebben", aldus coach Losada.

"We moeten nog niet gaan dromen of gaan zweven, maar de voetjes op de grond houden en de volgende wedstrijd voorbereiden. Ik wil niet te ver gaan vooruitkijken, want ik weet niet waar het kan eindigen."

Te vroeg om al te dromen, maar ik wil elke match winnen

"Misschien zal de interlandbreak deugd doen, misschien gaan we het jammer vinden omdat we in de flow zitten. Ach: we zullen pas op het einde zien waar we eindigen. Standard, Genk, Club Brugge, Charleroi, ... dát zijn kandidaten voor play-off 1. Het is te vroeg om te dromen, al willen we natuurlijk méér. Ik wil elke match winnen."

Rest de vraag: moet er na de 9 op 9 nog wel versterking bijkomen voor De Mannekes? Of is er nu een gevoel dat de huidige kern kan/zal volstaan? "De technische commissie weet waar we nog moeten versterken. De transferperiode is nog lang."