Aanduidingen speeldag 4: Boterberg opent de speeldag, Bram Van Driessche moet Racing Genk-Club Brugge in goede banen leiden

Vanavond openen KV Oostende en Anderlecht speeldag vier in de Jupiler Pro League. Vooral op zondag staan er enkele interessante affiches op het programma. Bekijk hier welke ref de wedstrijd van uw favoriete ploeg zal leiden.

Naar goede gewoonte maakte de KBVB vrijdag bekend wie de wedstrijden in 1A zal leiden. Het is Jan Boterberg die in KV Oostende-Anderlecht de speeldag op gang zal fluiten.

De meest interessante affiche is misschien wel Racing Genk-Club Brugge. Die wedstrijd zal onder leiding staan van Bram Van Driessche.

Bekijk hier alle aanduidingen voor komend weekend: