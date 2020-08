Vrijdag D-Day voor Beneliga?

Het coronavirus heeft de agenda misschien wel even verschoven, maar de organisatie van de Beneliga staat er weldegelijk op. Vrijdag trekt de G5 naar Eindhoven om een belangrijk struikelblok uit de weg te werken.

Want hoe zit het met de verdeling van de Europese tickets? Elk land een aantal of gewoonweg de eerste ploegen uit het algemene klassement?

Als de vergadering niet vruchtbaar is, kan het wel eens zijn dat de hele discussie van de BeNeliga opnieuw de diepvries ingaat voor enkele jaren.

Volgens HLN is het uitgangspunt dat elk land 2x5 tickets zal krijgen, zoals dat nu ook al het geval is. Maar de UEFA moet zich wel nog buigen over een mogelijke BeNeliga.