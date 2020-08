Thoelen wil concurrentie met Coucke aangaan: "Ik weet dat ik het niveau aankan"

Yannick Thoelen is weer klaar voor de strijd. Maar intussen heeft KV Mechelen wel al een nieuwe doelman aangetrokken in de vorm van Gaëtan Coucke. Dat wordt dus knokken voor zijn plaats.

Thoelen is intussen weer 100 procent fit en wil zijn plaats in de basis veroveren. "Gaëtan Coucke kwam uiteraard ook naar Mechelen om zo veel mogelijk te spelen, maar ik weet uit mijn Gentse periode wat het is met concurrentie om te gaan", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik trainde er met kleppers als Sels, Kalinic, Coosemans, Rinne en Kaminski. En nu ik honderd procent fit ben, wil ik weer mijn plaats opeisen in het doel van Malinwa. Zonder arrogant te zijn: ik weet dat ik het niveau aankan en wil elke week spelen.”