Thomas Chatelle: "Charleroi begreep als eerste het belang van fysieke paraatheid"

Niet AA Gent, Antwerp of Club Brugge voert het klassement aan na vier speeldagen. Het zijn de Carolo's die nog over het maximum van de punten beschikken. De ploeg van Karim Belhocine valt niet te onderschatten.

Analist Thomas Chatelle, ex-speler van onder meer Racing Genk en Anderlecht, blaast op RTBF de lomptrompet voor Charleroi.

"Tegen Antwerp werd het een zege à la Charleroi: een snelle omschakeling om de score te openen. En daarna de match onder controle houden op een erg volwassen en slimme manier, met veel ervaren en fysiek sterke spelers."

"Ze lijken de tegenstanders te irriteren doordat ze zo sterk zijn op fysiek vlak. We onderstrepen het veel te weinig, maar Charleroi is de eerste club in België die het belang van de fysieke paraatheid zo naar waarde schat. Philippe Somonin, de physical coach, is ook dit seizoen een van de sleutelfiguren bij Charleroi! Op dit moment valt alles in de plooi voor Charleroi, zelfs met enkele afwezigen."