Anderlecht-trio oogst lof van de bondscoach: "Hij maakte veel indruk op training"

Maar liefst vijf spelers van RSC Anderlecht werden opgenomen in de selectie van de Rode Duivels. Door het uitvallen van Elias Cobbaut en Hendrik Van Crombrugge zijn het er nog maar drie. Jérémy Doku en Landry Dimata vierden hun eerste selectie.

De kans dat het tweetal ook meteen hun debuut zal maken voor de nationale ploeg is groter dan bij een normale interlandbreak. De bondscoach gaf immers aan dat veel spelers geen twee keer in actie kunnen komen. Hij is alvast onder de indruk van de 23-jarige spits en de 18-jarige winger.

"We hechten veel belang aan jonge talenten. We hebben een plan voor hen klaar en daarom hebben we ze ook opgeroepen. Doku maakte veel indruk tijdens de trainingssessies", gaf de bondscoach aan.

Yari Verschaeren kwam de voorbije weken nauwelijks in actie bij Anderlecht maar werd wel beloond met een selectiebrief. "Hij doet het goed voor iemand met weinig speelminuten", besloot Martinez. "Nu op naar Denemarken voor een goede test. Binnen tien maanden treffen we ze op het EK."