Dertien transfers al, maar eersteklasser mikt nog verder en heeft deze twee profielen nog op verlanglijstje

Smail Prevljak en Emmanuel Agbadou zijn de laatste nieuwkomers bij KAS Eupen, maar daar willen de Oostkantonners het niet bij laten.

Eupen heeft al 13 nieuwkomers binnengehaald en met Smail Prevljak en Emmanuel Agbadou zijn er opnieuw enkele toppers bij.

Nog twee versterkingen

Naast Adriano en Vazquez onder meer loopt het lijstje met toptransfers zo stilaan op, maar bij Eupen mikken ze nog steeds verder en hoger.

"We zijn nog niet aan het einde van de transfermarkt", liet technisch directeur Jordi Condom in zijn kaarten kijken. "We willen nog twee spelers aantrekken: een verdedigende middenvelder en misschien nog een aanvaller."