Terugkeer naar België nog niet aan de orde voor Hoedt: 'Nederlander blijft te duur'

Zien we Wesley Hoedt ook volgend seizoen nog voetballen in de Belgische competitie. Aan geïnteresseerde clubs zal het niet liggen, want die zijn er. Alleen is de Nederlander nog te duur voor de Belgische clubs.

Als Wesley Hoedt niet zo'n dure aankoopoptie (acht miljoen euro) in zijn huurcontract bij Antwerp had staan dan speelde hij ook dit seizoen in het Bosuilstadion. Maar Southampton is niet van plan om de Nederlandse verdediger voor een prikje te laten gaan. Te duur Hoedt werd al meermaals in Deurne-Noord gespot na zijn officiële vertrek, maar tot een akkoord kwam het nog niet. Ook Anderlecht toonde interesse in de verdediger van Southampton, maar bij paars-wit klinkt hetzelfde geluid. Volgens Het Nieuwsblad vindt RSCA de voorwaarden om Hoedt een seizoen te huren te duur. De club blijft verderzoeken naar een verdediger, want op die positie is er na het afscheid van Kompany en de langdurige blessure van Cobbaut zeker nog iemand nodig.