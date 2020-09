Kevin De Bruyne en Patrick De Koster krijgen elkaar voor het eerst te zien sinds de arrestatie

Vandaag hebben Kevin De Bruyne en Patrick De Koster elkaar voor het eerst gezien sinds de makelaar van de Rode Duivel in de cel zit.

Eind augustus werd Patrick De Koster aangehouden vanwege witwassen, gebruik van valse stukken en en valsheid in geschrifte. Sindsdien zit de makelaar in de cel, ondanks dat hij de vrijlating al aanvroeg.

Dat werd geweigerd door het gerecht en dus zit De Koster nog steeds in de cel. Het was Kevin De Bruyne zelf die een klacht indiende, nadat De Koster geld dat voor de Rode Duivel bedoeld was zelf had opgestreken.

Vandaag stond er voor het eerst een confrontatie tussen beide op de agenda. De federale politie bracht De Bruyne tot bij De Koster, die zelf al eerder aangaf open te staan voor een confrontatie.