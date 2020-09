Oorlog tussen KV Oostende en makelaars Patrick De Koster en Luc Devroe gaat verder: 'KVO eist 162.500 euro'

Het zit er bovenarms op tussen voetbalclub KV Oostende en J&S International, het makelaarsbureau van Patrick De Coster en Luc Devroe. Beide partijen eisen nu geld van elkaar.

Op 31 augustus liet KV Oostende weten dat J&S International een claim van 2,3 miljoen euro heeft ingediend voor transfers uit het verleden, waaronder die van Ladry Dimata. Devroe ontkende van zijn kant en zegt dat de regels niet worden nageleefd, KVO is het daar niet mee eens.

Spelersbegeleiding

Nu eist KV Oostende zelf geld terug van het makelaarsbureau. Het gaat volgens Het Nieuwsblad om minstens 162.500 euro. J&S factureerde 125.000 euro voor spelersbegeleiding aan Zinho Gano en Sebastien Siani, toen dat tweetal niet langer voor KVO voetbalde.

Een officiële klacht is nog niet ingediend vanwege Oostende. Maar de kous is nog niet af in dit dossier. Verre van.