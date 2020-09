Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Suarez - Alcántara - Depay - Hrosovský - Awoniyi - Romero

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Antwerp krijgt stevige concurrentie in strijd om Taiwo Awoniyi

Antwerp is nog op zoek naar een nieuwe aanvaller en had gehoopt die te vinden bij Liverpool. (Lees meer)

Atalanta heeft geld van Castagne al opnieuw uitgegeven

Lang heeft Atalanta niet gewacht om het geld van Timothy Castagne uit te geven. Nadat het eerder al Russisch international Miranchuk haalde, huurt het nu Cristian Romero voor twee seizoenen van Juventus. Atalanta betaalt 4 miljoen om de Argentijn te huren.

Drie aanvallers op verlanglijstje Barcelona

FC Barcelona neemt meer dan waarschijnlijk afscheid van Luis Suarez. De club zoekt naar een nieuwe aanvaller en lijkt volgens Spaanse media drie topkandidaten te hebben: Memphis Depay van Lyon, Lautaro Martinez van Inter en Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal.

AS Roma en FC Barcelona tonen interesse in Memphis Depay

Door de komst van Ronald Koeman staat Memphis Depay hoog op de verlanglijst van FC Barcelona. Maar er zijn nog gegadigden. Dat laat de voorzitter van Lyon toch uitschijnen. (Lees meer)

Suarez kan monsterloon opstrijken in Italië

Juventus is bereid om Luis Suarez voor een kleine transfersom over te nemen van FC Barcelona. De Italiaanse landskampioen zou de 33-jarige aanvaller zo'n 10 miljoen euro per jaar willen betalen.

Genk wil Patrik Hrosovsky alweer van de hand doen

Bij Racing Genk hopen ze dat Patrik Hrosovsky het goed doet met Slowakije tijdens de interlands tegen Tsjechië en Israël. Bij de Limburgse club zit de middenvelder op een zijspoor, maar goede prestaties met zijn land zouden hem aan een transfer kunnen helpen. (Lees meer)

Na Liverpool wil nu ook Barcelona zich versterken met Thiago Alcantara

Barcelona moet zich deze zomer versterken na een seizoen zonder prijzen. Ronald Koeman wil Georginio Wijnaldum van Liverpool naar Catalonië halen en Barça denkt nu ook aan een speler die bijna van Liverpool is. (Lees meer)