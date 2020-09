Doelman maakt zich niet druk in keuzes van bondscoaches: "Hoop wel dat het me op een dag ook overkomt"

Ieder op zijn eigen tempo... Dat is de leuze van Arnaud Bodart. De doelman van Standard maakt zich niet druk in de keuzes van de nationale selectieheren.

Bodart speelde vorig seizoen al sterk en is ook dit seizoen goed begonnen bij Standard. Bij de nationale beloften zit hij echter op de bank. Mile Svilar is de eerste doelman, terwijl die amper aan de bak komt.

"Ik maak me geen zorgen daarover", klinkt het bij de immer rustige doelman. "Toen ik bij de beloften kwam, was de kwalificatieronde al begonnen en Mile speelde sterk daarin."

Nochtans werd zijn naam genoemd bij de A-ploeg na het forfait van zowel Matz Sels en Hendrik Van Crombrugge. Uiteindelijk werd wel Davy Roef opgeroepen. "Ik hoop dat het me op een dag ook overkomt. Maar als dat nu niet is, is het gewoon omdat het moment nog niet gekomen is."