"Goudhaantje Van Aert": Wuyts maakt vergelijking met voetbal, De Cauwer dist ontmoeting met Lambrecht op en komt met straffe quote

José De Cauwer en Michel Wuyts? Dat is soms méér dan een komisch duo. En ook de recente weken is het niet anders. Zelfs verwijzingen naar het voetbal zijn vaak niet ver weg bij de twee, zo blijkt.

"Gesink trekt van leer. Op de voetbalsites zou je spreken over de sterkhouder van Jumbo-Visma, met in zijn wiel het goudhaantje Van Aert. En Hirschi is een groeibriljant", was Michel Wuyts enkele dagen geniaal bezig tijdens de live-uitzending op Sporza.

Roger Lambrecht

Waarop De Cauwer een vergelijking maakte, met dank aan een ontmoeting tussen hem en Roger Lambrecht ooit: "In het voetbal kunnen die mannen allemaal geld opbrengen, maar in de koers is dat geen waar hé."

"Ik zat ooit op de voetbal voor een match tussen Temse en Lokeren en toenmalig eigenaar Roger Lambrecht zat binnen te kijken naar die match. Hij vroeg me of er veel talent was in het wielrennen in die periode en bij wie ze zitten. Een wielrenner kan je niet kopen en verkopen, zei ik hem. “Ah, dan is daar niets mee te doen.” En hij keek opnieuw voor zich om verder te nippen van zijn colaatje."

Barcelona - Bayern

Een paar weken geleden ging in de Dauphine al eens over Barcelona - Bayern München: "Dat er niemand aan aanvallen dacht? Dat is de schuld van Ineos geweest. Ineos heeft zichzelf de das omgedaan en de koers geblokkeerd", aldus José De Cauwer toen.

"In mijn ogen zijn ze zoals Barcelona. Ik heb gekeken ja. Die linksachter? Amai, amai, amai, … dat ze die laten gaan hebben. Met die smalle beentjes. Hier zit ik dan met mijn dikke kuiten."