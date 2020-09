'Anderlecht heeft knoop over Vanden Borre definitief doorgehakt'

Nuttig heeft hij zich de voorbije maanden zeker gemaakt, maar nu is er wel een besluit genomen over Anthony Vanden Borre.

Anthony Vanden Borre zal vanaf binnenkort zijn conditie moeten gaan onderhouden bij de B-kern. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws.

Extrasportieve rol?

De voorbije maanden mocht hij aan een minimumcontractje bij de A-kern aansluiten, afgelopen week speelde hij nog centraal achterin in een oefenduel tegen Bayer Leverkusen.

Stilaan is het besef gekomen dat hij niet meer van waarde zal zijn op het veld en dat Vanden Borre vooral extrasportief belangrijk is binnen de kern of als voorbeeld voor de jeugd. Een extrasportieve functie lijkt op termijn dan ook mogelijk, maar sportief zal het verhaal nu wel aflopend zijn.