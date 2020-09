Versterking gespot aan de Luminus Arena: '21-jarig talent dat scoort en laat scoren komt Genks middenveld versterken'

Bastien Toma arriveerde donderdagmiddag aan de Luminus Arena, zag Het Belang van Limburg. De 21-jarige middenvelder is er volgens de Limburgse krant om zijn medische testen af te leggen. De transfer zal dus niet lang meer op zich laten wachten.

Ondanks zijn jonge leeftijd draait Toma al enkele seizoenen mee op het hoogste niveau bij Sion in Zwitserland. Genk wou het middenveld versterken met een creatieve speler en daar is de Zwitser de geknipte man voor. Hij kan in een rol van aangever kruipen en weet zelf ook waar de goal staat.

🇨🇭🇽🇰 BASTIEN TOMA TRANSFER



Bastien Toma is ahead of a move to Belgian KRC Genk. The midfielder is in Belgium to complete the deal, together with his representatives.



An official statement is said to be underway very soon from the clubs! pic.twitter.com/lXJyOT6BzN