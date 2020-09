Van Eetvelt zucht bij overzicht overbodige spelers: "Er is eigenlijk geen markt voor hen"

Luka Adzic, Ognjen Vranjes, Hannes Delcroix, Antonio Milic, James Lawrence, Josué Sa,... Ze hebben wel nog wat werk bij Anderlecht. De overbodige namen allemaal wegkrijgen, wordt een bijna onmogelijke opdracht, weet CEO Karel Van Eetvelt.

Anderlecht zoekt nog een centrale verdediger, wat aangeeft dat al de andere namen nog moeten vertrekken. "Die verdediger, daar werken we aan", gaf Karel Van Eetvelt mee.

Wat de andere namen betreft, wordt het allemaal een stuk moeilijker. "De markt is niet makkelijk", zucht hij. "Door COVID is er eigenlijk geen markt. Zeker niet voor spelers die weinig of niet gespeeld hebben. We zullen er tot de laatste dag van de transfermercato aan werken."

De kans dat ze allemaal weggeraken, is klein. Jongens als Milic, Vranjes en Adzic wegen ook zwaar op het budget qua loonlast. De kans is bestaande dat ze zo in de vergeethoek geraken.

Bubacar Sanneh en Aristot Nkaka liggen nog drie jaar onder contract, Milic, Delcroix, Adzic, Vranjes allemaal nog twee jaar. Om de club financieel weer gezond te maken, zouden ze eigenlijk allemaal best deze zomer nog vertrekken.