Moet KAA Gent vrezen voor een vertrek? Yaremchuk heeft transferverzoek ingediend bij de Buffalo's

Verrassing in de selectie van KAA Gent vandaag. Roman Yaremchuk stond namelijk niet in de basis en de aanvaller was ook niet op de bank terug te vinden. Hij krijgt rust voor de Europese wedstrijd dinsdag, maar de aanvaller zou ook een transferverzoek ingediend hebben bij het bestuur van de Buffalo's

Net voor de interlandbreak was er een incident tussen Roman Yaremchuk en László Bölöni. De plooien lijken nog niet gladgestreken, want volgens Het Laatste Nieuws zou de aanvaller een transferverzoek ingediend hebben bij het bestuur van KAA Gent. Toch zou zijn afwezigheid voor de wedstrijd tegen Eupen niets te maken hebben met zijn transferverzoek. Hij zou namelijk rust krijgen voor de Europese wedstrijd tegen Rapid Wien op dinsdag.





