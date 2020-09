Gerkens over Anderlecht: "Ik had nooit het gevoel dat ik bij de slechtsten van de ploeg zat"

Pieter Gerkens herleeft bij Antwerp. Ivan Leko wou hem er dolgraag bij en begrijpt zelfs niet waarom Anderlecht hem per se wou laten gaan. De middenvelder begrijpt het zelf ook niet, want... "ik ben het er niet helemaal mee eens dat ik niet in het systeem van Kompany paste".

Gerkens speelde 60 matchen voor Anderlecht, maar kan niet zeggen dat hij geslaagd is. "Niemand die er de voorbije jaren zat, kan zeggen dat hij geslaagd is denk ik. Maar had je me op voorhand gezegd dat ik 60 matchen voor Anderlecht zou spelen, had ik daar perfect mee kunnen leven. Ik kwam 'maar' van STVV bij een club terecht die het jaar voordien kampioen was gespeeld. En ik moest er nooit onderdoen, had nooit het gevoel dat ik bij de slechtsten van de ploeg zat", zegt hij in HLN.

"Ik heb geen tijd verloren bij Anderlecht, al had ik er zeker en vast meer van verwacht. En zij ook. Toen ik tekende, zei men me: wij spelen één jaar op twee kampioen. Dat waren de verwachtingen."

In de voorbereiding werd hij nu wel helemaal over het hoofd gezien. "Ik ga daar niet over liegen: dat was niet fijn. Zeker niet in de voorbereiding. 25 man speelde, ik niet. Ik ben met Kompany, Vercauteren en Verbeke gaan praten. Niémand zei me: 'Pieter, we willen niet verder met u.' Dat was ook raar. Zeg dan gewoon 'hier stopt het'. Even goede vrienden, ik had alles veel beter kunnen plaatsen dan. Dat was frustrerend, maar het is nu zo. Kompany zou zeggen: 'deal with it'."