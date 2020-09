Bölöni moet iets uit zijn hoed toveren: "Om op niveau te komen, zullen we misschien eerst door de hel moeten gaan"

Tja, wat nu AA Gent? 3 op 15, dat is vrij dramatisch als je voor het seizoen zegt dat je Club Brugge het vuur aan de schenen wil leggen. Verliezen op Eupen na toch wel weer een slechte prestatie. Laszlo Bölöni gaat nu wel heel snel iets uit zijn hoed moeten toveren.

Bölöni wou nog niet van een ramp spreken. "We konden vroeg in de match het verschil maken en dan hadden we vertrouwen getankt. Maar door een paar fouten op onze linkerflank kon Eupen op voorsprong komen", aldus de Roemeen. "We zijn ook niet gekraakt na de tweede tegengoal. Maar helaas slikten we een naïeve rode kaart. Om deze ploeg op niveau te krijgen, zullen we misschien eerst door de hel moeten gaan."

Dinsdag wacht Rapid Wien al en het seizoen staat al op het spel. "We moeten ons oprichten en de maturiteit in de groep moet daarvoor zorgen. Ikzelf zal ook iets moeten doen. Het gras wordt ook elke week gemaaid, maar het groeit ook elke week."

Met of zonder Yaremchuk? Want die zat niet in de kern. "Roman kende al een moeilijk matcheinde tegen KV Mechelen. Sindsdien reisde hij naar Oekraïne en naar Spanje, had hij zware matchen en moest hij ook nog een aantal coronatests ondergaan. Samen met het bestuur hebben we besloten om hem te sparen voor deze match, maar dinsdag reken ik weer op hem.”