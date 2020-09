Kompany wil 'the art of victory' terugbrengen: "Een mens heeft lucht nodig om te ademen, ik moet winnen om gelukkig te zijn"

Met 6 op 12 is het nog geen crisis op Anderlecht, maar er wordt toch maar best gewonnen van Cercle Brugge zondag. Vooral Vincent Kompany hunkert naar successen.

Kompany is een winnaar, maar wat als de match tegen Cercle nu ook niet het beoogde resultaat opbrengt? "Dan ga ik exact hetzelfde zeggen als nu. Kijk, ik ben nog nooit een match begonnen zonder ze te willen winnen. Een mens heeft lucht nodig om te ademen, ik moet winnen om gelukkig te zijn. Mijn dagen staan van opstaan tot naar bed gaan in functie van winnen. Ik heb alle scenario's al in mijn hoofd. Jullie kunnen eigenlijk ook jullie artikel al schrijven in functie van die scenario's."

Kompany wil 'the art of victory' terugbrengen. "Ik heb altijd zo in het leven gestaan. Ik ben gefocust op wat kan gebeuren, niet op wat ik kan verliezen. Anderlecht mag niet gekoppeld worden aan cynisme. Ik ga uit van mijn voorbereiding van een match en mijn filosofie."