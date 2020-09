Verschaeren het veld opgeschreeuwd door supporters: "Doet heel veel deugd"

De tweede helft was amper bezig, Anderlecht stond op voorsprong, het spel was vrij goed... En toch roerden de supporters zich. Zij wilden Yari Verschaeren op het veld zien.

Verschaeren kreeg van Kompany zowaar het dubbele van zijn speelminuten tot nu toe. Twintig, en daarin liet hij toch zien dat de combinaties met hem toch redelijk vlot verlopen. De fans lieten duidelijk hun goedkeuring merken. "Goh, dat doet heel veel deugd, dat ze zo achter mij staan", zei Verschaeren voor de tv-camera's.

Tot nu toe kreeg hij slechts twee heel korte invalbeurten. De trainersstaf sprak van een vormdip. "Het gaat nu wel beter ja. Bij een topclub is er altijd concurrentie. Ik moet me tonen als ik mijn kans krijg. Vandaag kreeg ik mijn kans en heb ik die gegrepen, denk ik. Spijtig genoeg kon ik de kers niet op de taart zetten met een goal. Daarom was ik ook zo gefrustreerd na die kans. Ik wou de fans iets teruggeven."