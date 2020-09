OFFICIEEL: Anderlecht verkoopt jonge middenvelder voor 1 miljoen euro aan andere eersteklasser

Anderlecht mag nog een speler van de loonlijst schrappen. Paars-wit laat Edo Kayembe definitief naar KAS Eupen vertrekken en ontvangt er nog een mooie som voor.

RSC Anderlecht bevestigde zonet de transfer van Edo Kayembe naar KAS Eupen. De verdedigende middenvelder tekent een driejarig contract bij de Panda's. Het is niet de eerste keer dat RSCA en Eupen zaken doen deze zomer. Sowah en Musona (gehuurd) kwamen ook al over van de Belgische recordkampioen.

Kayembe leek niet meer in de plannen van Vincent Kompany te passen. Dit seizoen kreeg hij twee korte invalbeurten, maar in de laatste drie speeldagen zat hij niet meer in de wedstrijdkern. Met de transfer is een som van 1 miljoen euro gemoeid.