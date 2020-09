Hoe komt een klassespeler als Holzhauser bij Beerschot terecht? "Bizar dat hij gratis werd aangeboden" & "De ploeg laat hem beter voetballen"

Dé man van het seizoensbegin is ongetwijfeld Raphael Holzhauser. De 27-jarige Oostenrijker is aan zijn tweede seizoen op het Kiel begonnen en is beslissender dan ooit met goals, assists en vlijmscherpe standaardfases. Maar hoe is hij bij Beerschot terecht gekomen.

Beerschot-bestuurder Jan Van Winckel legt in Gazet van Antwerpen uit hoe de transfer in de zomer van 2019 tot stand is gekomen. "Dat hij vorige zomer transfervrij bij ons werd aangeboden, vond ik bizar", aldus Van Winckel, die ook lid is van de technische commissie "Hij was op de bank verzeild geraakt bij Zürich, de degradant uit de Zwitserse eerste klasse. Maar hij heeft altijd en overal goede statistieken kunnen voorleggen. Hij blonk vooral uit op stilstaande fases." Dat Holzhauser klasse heeft en met passes kan strooien heeft iedereen intussen wel gezien. Maar zou hij ook bij een andere ploeg dat rendement halen? "Het is de grote verdienste van Hernan Losada dat hij een ploeg heeft gecreëerd die Holzhauser beter laat voetballen. Dat Rapha nu kan uitblinken is de verdienste van de aanvallers die de ruimte induiken en van de middenvelders en verdedigers die het vuile werk achter zijn rug opknappen."