'Drie namen op trainerslijstje van Genk gelekt: Brys en coach die op straat werd gezet door Gent'

Racing Genk heeft na het behalen van de titel twee nieuwe trainers aangeduid en ditmaal willen ze dat het wel meteen een perfecte match wordt. De eerste namen van kandidaten duiken op.

De nieuwe trainer van KRC Genk krijgt straks veel jongeren onder zijn hoede dus, daar zal hij goed mee moeten omgaan. Daarnaast zoekt het bestuur van Genk ook een coach die de Belgische competitie goed kent. Het Laatste Nieuws noemde drie namen op het lijstje van de Limburgers.

Stoelendans voor Thorup?

De eerste is Frank Vercauteren. Hij is nog maar weg bij Anderlecht en kent de club. In 2011 pakte hij de titel met Genk. Ook de naam van Marc Brys zou op de lijst staan. Hij trainde nog geen topclub en is misschien moeilijker te halen, want hij is bij OH Leuven aan de slag.

Tot slot is ook het profiel van Jess Thorup interessant. De Deen bracht vorig seizoen aantrekkelijk voetbal bij Gent en had met Jonathan iemand met een gigantisch potentieel onder zijn hoede. Na twee speeldagen werd hij de deur gewezen bij KAA Gent.