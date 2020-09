Geen 300ste match: Gillet mist topper door contact met besmette persoon

Guillaume Gillet had normaal gezien vrijdagavond zijn 300ste match in de Belgische hoogste klasse gespeeld, maar de middenvelder ontbrak in de wedstrijdselectie. Corona gooide roet in het eten.

Gillet was de voorbije dagen in contact gekomen met een persoon die besmet was met corona. De ex-Rode Duivel testte nadien wel zelf negatief en zal snel terug bij de spelersgroep aansluiten. Karim Belhocine wou er na de match eigenlijk niets over kwijt. "Wanneer hij terugkomt en wanneer hij uit de groep verdween? Dat moet je aan de dokters vragen. Dat is niet aan mij."