Wouter Vrancken denkt niet dat spelers bezig zijn met heisa rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx: "Wij vernemen alles ook maar via de media"

De zaak rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx houdt iedereen bij KV Mechelen bezig. Voorafgaand de wedstrijd tegen Racing Genk ging het dan ook alleen maar over Penninckx.

"Ik heb met mijn spelers gesproken en ik heb niet het gevoel dat het doorweegt. Ik zit hier ondertussen twee jaar en ik denk dat ik de spelers ondertussen goed genoeg ken om te weten dat zij daar niet mee bezig zijn", aldus Vrancken op de persconferentie.

"Wij weten zelf niet meer dan jullie. Wij vernemen ook alles maar via de media", geeft Vrancken aan. "Het heeft alleszins geen negatieve impact."

Het is na 'Operatie Propere Handen' al de tweede keer dat KV Mechelen betrokken is geraakt in negatieve extrasportieve zaken. "Het is nooit leuk dat er een negatieve perceptie rond de club hangt. Maar ik ga er geen uitspraken over doen, want ik ken er het fijne niet van."