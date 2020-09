AA Gent moet mogelijk meerdere sterkhouders missen tegen Dynamo Kiev: "Ik vrees voor het medisch verslag"

KAA Gent won voor de tweede keer dit seizoen in de Jupiler Pro League, maar toch was het niet al goed nieuws in Moeskroen.

Vadis Odjidja moest op het halfuur al noodgedwongen invallen voor Sven Kums, die zich blesseerde aan de kuit. Tot overmaat van ramp viel ook nog Laurent Depoitre uit met een voetprobleem, terwijl van Roman Bezus geen sprake was in de kern. Wie raakt fit voor Dynamo Kiev? "Bezus was niet helemaal fit, hij voelde zich niet super de voorbije dagen", aldus Wim De Decker in zijn perspraatje na de 0-1 in Moeskroen. "Bij Laurent kwam het geleidelijk aan op, dus ik hoop dat het goed met hem zal evolueren. Voor Sven vrees ik een beetje richting Dynamo Kiev. Ik zal het medisch bulletin van zondag met de nodige vrees tegemoet zien. Hopelijk valt het mee, want ze zijn op én naast het veld belangrijk voor Gent."