Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 6!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Simon Mignolet. Na een 0-6 overwinning lijkt dat misschien vreemd, maar met andere doelmannen in het niet eens zo verre verleden van Club Brugge had de match aan de Gaverbeek ook helemaal anders kunnen lopen. Zijn redding in minuut 1? Prachtig!

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Pavlovic maakte hoog op de linksachter indruk in zijn debuut voor Standard, Willems was het toonbeeld van leider Charleroi en Pius maakte twee belangrijke goals voor Antwerp.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we uiteraard niet naast Doku, die 1 goal maakte en twee assists afleverde. Ook Raskin was opnieuw prima inclusief assist, terwijl Vormer mocht doen wat hij wou aan de Gaverbeek en Dorsch voor de tweede keer op vijf dagen tijd erg belangrijk was met een doelpunt voor de Buffalo's.

Aanval

Geen Morioka, geen Gholizadeh daardoor op het veld en voorin ook geen Rezaei of Nicholson. Wel drie kerels die elk twee keer wisten te scoren en zo van levensbelang waren voor hun respectievelijke teams: Krmencik, Nsakala en Onuachu.

Dat levert dan onderstaand elftal op: