Ex-ref niet mals voor wedstrijdleiding van Oostende - OHL: "Niet verstoppen achter de VAR"

Oud-Heverlee Leuven verloor zaterdag met 3-1 op het veld van KV Oostende. Na de match was er veel te doen om enkele scheidsrechterlijke beslissingen én de afwezigheid van de VAR.

Eerst werd Henry afgevlagd voor buitenspel terwijl hij op zijn eigen helft vertrok en daarna werd een duidelijke strafschop op Sowah niet gefloten. Ook de VAR greep niet in, want er was een technisch probleem met de communicatie. Ex-ref Serge Gumienny was achteraf niet mals voor de wedstrijdleiding.

"Eerst was er een afgekeurd doelpunt (Henry had nog niet gescoord voor het fluitsignaal, nvdr.) voor OHL voor ingebeeld buitenspel. De speler vertrekt vanop de eigen helft dus die lijn is makkelijk te raadplegen", legde Gumienny uit bij Het Belang van Limburg.

"De VAR kon dan misschien niet communiceren, maar de lijnrechter mag dit toch niet nodig hebben? Het was zoals bij de niet-gefloten strafschop: dat had de scheidsrechter moeten zien, met of zonder video-assistentie. Hij mag zich niet verstoppen achter de VAR", besloot Gumienny.