Ivan Leko reageert op de gezangen over Laszlo Bölöni

Naast de vele aanmoedigingen aan het adres van Antwerp viel er zondagavond toch ook een beetje gemor te horen in het Bosuilstadion. Onder meer Ivan Leko moest het ontgelden.

Sommige fans scandeerden de naam van ex-trainer Laszlo Bölöni en enkelingen riepen ook 'Leko buiten'.

"In mijn relatief korte trainerscarrière was ik de opvolger van grote namen en was het een moeilijke start omdat de mensen respect hadden voor mijn voorganger. Ik heb ook respect voor de coach die hier voor me was, maar ik heb ook respect voor mezelf en mijn werk", legde de Kroaat uit.

"Het is niet leuk om zoiets te horen. In het voetbal moet je als club over moeilijke momenten heen zien te komen. We zijn nog aan het groeien en zijn kritisch voor onszelf. We zijn niet zo slechts als die eerste 60 minuten en we zijn ook niet zo goed als onze beste momenten die we al hebben gehad", besloot hij.