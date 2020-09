Michael Krmencik in de vorm van zijn leven: "Ik ben acht kilo kwijt"

Na negen maanden zonder goals was het de voorbije weken plots prijs voor Michal Krmencik. Na een goal tegen Waasland-Beveren volgden er al twee tegen Zulte Waregem.

Michael Krmencik heeft eindelijk de vorm te pakken waar de Tsjechische aanvaller al zo lang naar op zoek was. "Ik praat veel met de coach. Hij geeft me raad en dat is goed voor mijn vertrouwen", aldus de goalgetter van dienst.

Eentje die plots wél weet hoe je moet scoren: "Bij mijn eerste goal dacht ik niet echt na en trapte ik gewoon, bij de tweede volgde ik de bal van Vormer goed op. Het was een echte spitsengoal, dat klopt", kon er een lachje af.

Het harde werk van Krmencik levert zo dus op: "Ik heb heel hard moeten werken sinds ik hier ben toegekomen", aldus de Tsjech. "Ik ben acht kilo kwijt geraakt. En daardoor lijkt het alsof ik nu sneller loop."

Opmerkelijk overigens: het Engels van de spits wordt ook steeds beter. Daardoor is ook de communicatie met hem beter en beter aan het lukken, zoals ook Hans Vanaken HIER al aankondigde.