Anderlecht droomt van recordjackpot voor Doku (maar liefst nog niet nu): "Waarom geen 40 miljoen?"

Na het vertrek van Jonathan David is ene Jérémy Doku de meest interessante speler die op de Belgische velden rondloopt. De 18-jarige winger wordt al jaren in het oog gehouden door Liverpool. Maar komt er in de komende veertien dagen ook nog een bod?

Anderlecht heeft het geld voorlopig niet nodig en hoopt Doku nog een poosje te houden. Al zou hij de schuldenberg in één klap wel drastisch kunnen verminderen. Paars-wit hoopt voor hem - ooit - hetzelfde te krijgen als Gent voor David. In de grootorde van 30 miljoen euro dus. Maar liefst nog niet nu. En als er nog een megabod gedaan wordt, hopen ze daar een formule aan vast te koppelen dat hij nog aan de club wordt uitgeleend. "Als Rode Duivel loopt hij extra in de kijker”, aldus Johan Boskamp in Het Nieuwsblad. “Toch raad ik aan om nog twee jaar in België te blijven. Als Anderlecht Doku nu verkoopt, lijkt het toch vooral omdat ze het geld ­nodig hebben. Zijn waarde zal alleen maar stijgen. Ik zie in Nederland gasten vertrekken voor 40 miljoen of meer. Waarom zou dat in België niet kunnen?”