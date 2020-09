Nieuwe manager bij Anderlecht: Van Eetvelt krijgt iemand naast zich

Jos Donvil wordt de nieuwe operationeel directeur van Anderlecht. De voormalige sterke man van BASE en VOO komt naast Karel Van Eetvelt te staan om de dagelijkse leiding van de club in handen te nemen.

Eerder was die rol weggelegd voor Jo Van Biesbroeck. Donvil zal zich meer bezighouden met het financiële gedeelte van de club. Donvil was afgelopen weekend al aanwezig op de wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

Jos Donvil was de voorbije vier jaar CEO van VOO, het bedrijf dat in Franstalig België internet en televisie via de kabel aanbiedt. Daarvoor was hij bijna vijf jaar CEO van de mobiele operator BASE, tot aan de overname door Telenet. Hij is ook de voorzitter van de Vlaams-Brabantse tweedeprovincialer Wambeek.