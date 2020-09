🎥 Drama in de slotminuten voor Lierse K. en bekerexit: bekijk hier de samenvatting

Vorig weeked werd de vierde ronde van de Beker van België afgewerkt. Lierse Kempenzonen had echter 1B-verplichtigen tegen Club Nxt en speelde woensdag pas zijn bekermatch tegen Olympic Charleroi.

De Pallieters moesten naar Olympic Charleroi, waar het in 2019 nog uit de hand liep omdat het bestuur van Lierse Kempenzonen plots belaagd werd door enkele thuisfans. Voor een revanche hebben de spelers echter niet kunnen zorgen.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd wiste Gilis de 1-0 van Perez-Salibur uit, maar in de toegevoegde tijd breide Guedi een vervolg aan het bekeravontuur van Olympic. In de volgende ronde ontvangt Charleroi Eendracht Aalst. Bekijk hieronder de samenvatting van Charleroi - Lierse K.: