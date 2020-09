Benson wil zich aanpassen aan het voetbal van Leko bij Antwerp: "Ik werk hard op fysiek vlak, ook om die positie aan te kunnen"

Antwerp FC wacht nog steeds op versterking. Vooral op aanvallend vlak wil Ivan Leko er nog iets bij, al heeft de Antwerp-coach na Eupen er misschien wel al een extra troef bij in de vorm van Manuel Benson.

Voor een rasechte winger is het 3-5-2 systeem van Leko geen cadeau. Benson viel tegen Eupen in als wingback en deed het daar verrassend goed. “Dat is inderdaad niet vanzelfsprekend, omdat het niet mijn natuurlijke positie is", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Voor een echte winger zoals ik is dit een moeilijk systeem. Maar ik probeer me aan te passen. Als wingback zal ik niet mijn maximale rendement halen. Maar als de trainer me daar nodig heeft, moet ik maar een beetje meer mijn best doen."

Professioneler leven

De recordaankoop van The Great Old heet ook niet de grootste werker te zijn op training. Al probeert hij daar verandering in te brengen. 'Ik doe er alles aan om in de ploeg te komen. Ik ben bijvoorbeeld meer op mijn lijn aan het letten. Ik eet stipter, drink veel meer water dan vroeger en neem supplementen om mijn tekorten aan te vullen."

"Ik werk ook hard op fysiek vlak, ook om die positie van wingback aan te kunnen. Ik probeer op elk punt dat aangehaald wordt te letten. Ik probeer professioneler te zijn. Want dat verlangt de coach. Op dat vlak is het hier strenger geworden, en dat moet ook, wil je als club groeien.”