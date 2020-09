Anderlecht bindt zesde jeugdproduct langer aan zich: tot 2025 maar liefst

Anderlecht heeft al stevig werk gemaakt van de contracten van hun jongelingen. Vrijdag kondigden ze al de zesde verlenging in korte tijd aan. Deze keer was het de beurt aan Marco Kana.

De nog steeds maar 18-jarige Kana verlengde zijn contract tot maar liefst 2025. In juni had hij nog maar net bijgetekend tot 2023. Het is een teken van vertrouwen in de jongeling, die dit seizoen waarschijnlijk vooral als doublure voor Trebel en Lokonga zal moeten optreden.

Door zijn polyvalentie kan hij ook in de verdediging terecht. Dit weekend, tegen Eupen, is er mogelijk al een basisplaats voor hem weggelegd. Hij begon ook deze week aan z'n opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB.