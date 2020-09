Dimitri de Condé: "Thorups honger viel me op. Hij wil tonen dat prestaties bij AA Gent geen toeval waren"

Ook sportief directeur Dimitri de Condé verklaarde vrijdag de keuze voor Jess Thorup als nieuwe T1 van Racing Genk. Vooral de honger en positiviteit die de Deen uitstraalt, trok De Condé over de streep.

"Racing Genk is een volksclub die goed voetbal probeert te brengen. Hierdoor genieten we al jaren veel sympathie in België. Dat is ook bij Jess het geval. We hebben nood aan ervaring. Het ontbreekt ons op dit moment aan een structuur, een geraamte op het veld. Op korte termijn is dit dus zeker geen simpele opgave, dat beseffen we."

"Waar wij nu vooral naartoe willen, is herkenbaarheid en duidelijkheid. Volgen de resultaten dan niet op korte termijn, dan zal dat zeker wel het geval zijn op de middellange en lange termijn."

"Jess wil bij Racing Genk tonen dat zijn prestatie bij AA Gent geen toevalstreffer was. Zijn honger viel me meteen op. De laatste vijf jaar hebben we iets te weinig talent kunnen brengen naar het eerste elftal. Vandaag hebben we enkele jongens klaarstaan. Een achterliggende opdracht voor Jess is deze jongens verder te laten ontwikkelen. Want dit blijft onze voedingsbodem", beseft de Condé, die nog aangaf dat Thorup vrij is om nog iemand toe te voegen aan de technische staf indien gewenst.