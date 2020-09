Een jaar na het debuut van Charles De Ketelaere: "Hij zoekt altijd de rust op"

Een jaar geleden maakte het grote publiek kennis met Charles De Ketelaere. Twaalf maanden later vergaarde de linkspoot al heel wat speelminuten, en dat op zijn negentiende.

In gesprek met HLN kijkt Isabelle De Cuyper, de moeder van De Ketelaere, terug op het jaar van de doorbraak van haar zoon. "Ik herinner me nog hoe nerveus ik was voor de wedstrijd tegen Francs Borains (het debuut van De Ketelaere, nvdr.). Ik ben al lang supporter van Club, maar als je zoon er ineens tussen loopt, kijk je heel anders naar een match."

In tegenstelling tot zijn moeder is Charles De Ketelaere steeds de rust zelve. "Hij blijft altijd zeer cool... Uitbundig vieren na een doelpunt doet hij ook nooit. Niet dat hij een doelpunt maken zo normaal vindt, maar hij is altijd ingetogen. In tegenstelling tot zijn broer en zus zoekt Charles steeds de rust op."

Dat De Ketelaere bulkt van het talent, ziet iedereen. Maar ook in het tennis stond De Ketelaere meer dan zijn mannetje. "Hij was Vlaams kampioen geworden, maar ineens zei hij: 'Ik wil niet meer tennissen.' Ik vond het jammer, want ik zag hem liever tennissen dan voetballen. Maar als je merkt dat hij het niet meer plezant vindt, dan heeft het geen zin om hem te dwingen", wist Isabelle De Cuyper.