Dario van den Buijs stond voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Beerschot: "Tweede helft ging voor mij persoonlijk beter"

Dario van den Buijs stond na zijn sterke invalbeurt op het veld van Charleroi in de basis tegen Waasland-Beveren. In de eerste helft stond hij vooral op het middenveld, maar in de tweede helft kwam hij naar eigen zeggen beter tot zijn recht in de defensie.

Een verrassing van Hernan Losada vandaag bij Beerschot. Tom Pietermaat zat namelijk op de bank en Dario van den Buijs kreeg een kans in de basis. Hij deed het niet slecht op het middenveld, maar hij vond zelf zijn tweede helft sterker. "Centraal achterin ligt mij beter dan op het middenveld. In de jeugd speelde ik echter vaker als middenvelder, maar het was even wennen. Ik speel waar de coach mij nodig heeft. De tweede helft ging voor mij persoonlijk beter, maar ook voor de hele ploeg", aldus van den Buijs na de wedstrijd. Tom Pietermaat En volgens van den Buijs had Tom Pietermaat iets met die betere tweede helft te maken. "De inbreng van Tom was belangrijk om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Hij is een echte prof. Hij kan de ploeg op sleeptouw nemen en we weten wat we aan hem hebben."